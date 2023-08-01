Haberler Kimdir Yannick Carrasco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Yannick Carrasco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Belçikalı futbolcu Yannick Carrasco'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Yannick Carrasco ile ilgili araştırma yapanlar, Yannick Carrasco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Yannick Carrasco kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 17:10
Yannick Carrasco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Yannick Carrasco'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Belçikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Yannick Carrasco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

YANNİCK CARRASCO KİMDİR?

Yannick Carrasco, 4 Eylül 1993 yılında Ixelles, Belçika'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundadır ve sol kanatta görev yapmaktadır. Atletico Madrid'de oynamaktadır. 25 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Diegem, Genk, Monaco, Atletico Madrid, Dalian Professional gibi ekiplerde oynamıştır. 420 maçta 91 gol 85 asist üretmiştir.

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