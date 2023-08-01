Yannick Carrasco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Yannick Carrasco'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Belçikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Yannick Carrasco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

YANNİCK CARRASCO KİMDİR?

Yannick Carrasco, 4 Eylül 1993 yılında Ixelles, Belçika'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundadır ve sol kanatta görev yapmaktadır. Atletico Madrid'de oynamaktadır. 25 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Diegem, Genk, Monaco, Atletico Madrid, Dalian Professional gibi ekiplerde oynamıştır. 420 maçta 91 gol 85 asist üretmiştir.