Haberler Kimdir Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...javascript:;

Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...javascript:;

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Türk futbolcu Cengiz Ünder'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Cengiz Ünder ile ilgili araştırma yapanlar, Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:13 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:13
Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...javascript:;

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Cengiz Ünder'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Türk futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alaan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir. Bu sezon 46 maçta çıkmış, 5 gol ve 6 asist üretmiştir.

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