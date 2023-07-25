Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...javascript:;

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Cengiz Ünder'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Türk futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alaan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir. Bu sezon 46 maçta çıkmış, 5 gol ve 6 asist üretmiştir.