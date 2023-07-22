Haberler Kimdir Berkay Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Berkay Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan yıldız futbolcu Berkay Özcan'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Berkay Özcan ile ilgili araştırma yapanlar, Berkay Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Berkay Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:51
Berkay Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Berkay Özcan'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Berkay Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

BERKAY ÖZCAN KİMDİR?

Berkay Özcan, 15 Şubat 1998 yılında Karlsruhe, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Türkiye vatandaşı olan Berkay Özcan, 7 kez milli formayı giymiştir. 4.4 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Merkez orta sahada görev yapmaktadır. Karlsruhe, Stuttgart, Hamburg, Başakşehir gibi ekiplerde oynamıştır. 293 maça çıkan Berkay, 35 gol 40 asist üretmiştir.

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