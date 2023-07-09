Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Zaynutdinov'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Kazak futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ZAYNUTDINOV KİMDİR?

Zaynutdinov, 2 Nisan 1998 yılında Taraz, Kazakistan'da dünyaya gelmiştir. 185 cm boyundaki Zaynutdinov, 30 kez milli forma giymiş, 12 gol atmıştır. 10 numara pozisyonunda görev almaktadır. Taraz'da yetişen Zaynutdinov, Astana, Rostov, CSKA Moskova gibi ekiplerde oynamıştır. Kariyerinde 176 maça çıkan Zaynutdinov, 23 gol 15 asist üretmiştir.