Haberler Kimdir Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kazak futbolcu Zaynutdinov yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Zaynutdinov ile ilgili araştırma yapanlar, Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:16 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:40
Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Zaynutdinov'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Kazak futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ZAYNUTDINOV KİMDİR?

Zaynutdinov, 2 Nisan 1998 yılında Taraz, Kazakistan'da dünyaya gelmiştir. 185 cm boyundaki Zaynutdinov, 30 kez milli forma giymiş, 12 gol atmıştır. 10 numara pozisyonunda görev almaktadır. Taraz'da yetişen Zaynutdinov, Astana, Rostov, CSKA Moskova gibi ekiplerde oynamıştır. Kariyerinde 176 maça çıkan Zaynutdinov, 23 gol 15 asist üretmiştir.

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