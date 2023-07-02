Haberler Kimdir Nuno Tavares kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Nuno Tavares kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Portekizli futbolcu Nuno Tavares'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Nuno Tavares ile ilgili araştırma yapanlar, Nuno Tavares kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Nuno Tavares kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 14:51 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 15:10
Nuno Tavares kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Nuno Tavares'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Portekizli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Nuno Tavares kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

NUNO TAVARES KİMDİR?

Nuno Tavares, 26 Ocak 2000 yılında Lizbon, Portekiz'de dünyaya gelmiştir. 183 cm boyundaki Nuno Tavares, sol bek olarak görev yapmaktadır. Casa Pia'da futbola başladı. Sporting, Benfica, Arsenal, Marsilya gibi ekiplerde forma giydi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve İsmail Kartal raporu sundu! O isimler gidiyor...
Fenerbahçe'den De Gea hamlesi! İşte son gelişmeler
G.Saray'a Felix transferinde dev engel!
Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na yakın takip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
David de Gea kimdir?
Alexandre Lacazette kimdir?
Kademeli zam formülü nedir?
En düşük memur, emekli maaşı ne kadar olacak?
Tezsiz yüksek lisans için ALES gerekir mi?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor 14:49
Buse Naz Çakıroğlu altın madalyanın sahibi! Buse Naz Çakıroğlu altın madalyanın sahibi! 14:31
Emine Arslan altın madalya kazandı! Emine Arslan altın madalya kazandı! 14:06
Emrecan Bulut: Hayalini bile kuramazdım! Emrecan Bulut: Hayalini bile kuramazdım! 14:00
Gianluigi Buffon'a çılgın transfer teklifi! Gianluigi Buffon'a çılgın transfer teklifi! 13:33
Hull City'den dikkat çeken transfer! Hull City'den dikkat çeken transfer! 13:16
Daha Eski
F.Bahçe o isimlerle yollarını resmen ayırdı! F.Bahçe o isimlerle yollarını resmen ayırdı! 13:07
Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na yakın takip! Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na yakın takip! 12:51
İsmail Kartal gözden çıkardı! Ülkesine geri dönüyor İsmail Kartal gözden çıkardı! Ülkesine geri dönüyor 12:21
Antalyaspor'da yaprak dökümü! Antalyaspor'da yaprak dökümü! 11:43
Trabzonspor'dan transfer sürprizi! Trabzonspor'dan transfer sürprizi! 11:31
G.Saray'a Felix transferinde dev engel! G.Saray'a Felix transferinde dev engel! 11:31