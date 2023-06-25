Haberler Kimdir Brahim Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Brahim Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İspanyol futbolcu Brahim Diaz'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Brahim Diaz ile ilgili araştırma yapanlar, Brahim Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Brahim Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 16:10
Brahim Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Brahim Diaz'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Brahim Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

BRAHİM DİAZ KİMDİR?

Brahim Diaz, 3 Ağustos 1999 yılında, Malaga/İspanya'da dünyaya gelmiştir. 170 cm boyundadır. Orta saha pozisyonunda görev almaktadır. Milan'da forma giyen Brahim Diaz, 45 maçta 7 gol 7 asist üretmiştir. Manchester City, Real Madrid, Milan gibi dev ekiplerde oynamıştır. Fas uyrukludur.

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