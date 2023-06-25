Brahim Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Brahim Diaz'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Brahim Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

BRAHİM DİAZ KİMDİR?

Brahim Diaz, 3 Ağustos 1999 yılında, Malaga/İspanya'da dünyaya gelmiştir. 170 cm boyundadır. Orta saha pozisyonunda görev almaktadır. Milan'da forma giyen Brahim Diaz, 45 maçta 7 gol 7 asist üretmiştir. Manchester City, Real Madrid, Milan gibi dev ekiplerde oynamıştır. Fas uyrukludur.