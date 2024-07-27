Haberler Haberler TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ | TRT Spor ekranı canlı yayın HD - TRT Spor Euro 2024 CANLI FULL

TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ | TRT Spor ekranı canlı yayın HD - TRT Spor Euro 2024 CANLI FULL

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 07:04 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 08:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ | TRT Spor ekranı canlı yayın HD - TRT Spor Euro 2024 CANLI FULL

TRT SPOR CANLI İZLE - Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Mou raporunu sundu
Galatasaray'dan 10 numaraya Alman panzeri!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Dev teklif ortaya çıktı! Aslan'dan orta saha bombası...
Belediyelerden 96 milyar TL'lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
Orta saha transferini Icardi bitirecek!
Orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar - 27 Temmuz bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar - 27 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:01
Tuğrulhan Erdemir’e CAS şoku Tuğrulhan Erdemir’e CAS şoku 01:34
G.Saray'dan Rios'a dev teklif! G.Saray'dan Rios'a dev teklif! 01:17
Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor 01:17
F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi 01:17
Trabzonspor Savic'in maliyetini açıkladı! Trabzonspor Savic'in maliyetini açıkladı! 01:17
Daha Eski
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 01:17
G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten 01:17
Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağımız futbolcu tipi..." Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağımız futbolcu tipi..." 01:17
G.Saray'da 4 ismin bileti kesildi! Buruk takımda istemiyor G.Saray'da 4 ismin bileti kesildi! Buruk takımda istemiyor 01:17
F.Bahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! F.Bahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! 01:17
Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Arabistan'dan Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Arabistan'dan 01:17