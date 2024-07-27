Haberler Haberler A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 27 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 27 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

A101, haftanın yıldızları ile onlarca üründe fiyatları düşürdükçe düşürdü. Sebze meyveden şarküteri ürünlerine, tavuktan deterjana, çaydan şampuana binlerce ürünü aktüel fırsatıyla raflara dizen A101, zincir market şubelerinin yanı sıra A101.com.tr üzerinden de sipariş almaya devam ediyor. İşte A101'in 27 Temmuz 2024 tarihli aktüel indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 08:35
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A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 27 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

Birşah Yarım Yağlı Süt 1 L: 23,50 TL
Birşah Homojenize Yoğurt 3 kg: 97 TL
MilktenTereyağı 1 kg: 265 TL
Oeynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 kg: 115 TL
Gürçay Rize Çayı 500 g: 45 TL
Toprku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 175 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 27 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu: 44,50 TL
Nescafe Tasters Choice Granül Kahve 100 g: 74,50 TL
Nestle Keyif Baton Çikolata Çeşitleri 9x30 g: 74,90 TL
Nestle Crunch Çikolata Çeşitleri: 10 TL
Nestle Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 g: 44,50 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 27 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

Tukaş Yağlı Sele Siyah Zeytin 800 g: 99 TL
Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 1 kg: 99 TL
Duru Şampuan Çeşitleri 700 ml: 35 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 27 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

26 - 28 Temmuz tarihleri arasında 1 ALANA 1 BEDAVA

Oral-B Pro 3D White Diş Macunu 75 ml: 75 TL
Signal White System Diş Macunu 75 ml: 79,50 TL
Colgate Max Beyazlık Diş Macunu 50 ml: 49,50 TL
Colgate Max White Diş Macunu 75 ml: 79,75 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 27 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

İthal Muz: 76,50 TL
Patates: 9,90 TL
Avokado: 19,75 TL
Kavun: 12,75 TL
Poşetli Bütün Piliç: 75 TL
Yumurta 30'lu: 69 TL

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