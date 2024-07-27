A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 27 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

Birşah Yarım Yağlı Süt 1 L: 23,50 TL
Birşah Homojenize Yoğurt 3 kg: 97 TL
MilktenTereyağı 1 kg: 265 TL
Oeynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 kg: 115 TL
Gürçay Rize Çayı 500 g: 45 TL
Toprku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 175 TL
Birşah Yarım Yağlı Süt 1 L: 23,50 TL
Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu: 44,50 TL
Nescafe Tasters Choice Granül Kahve 100 g: 74,50 TL
Nestle Keyif Baton Çikolata Çeşitleri 9x30 g: 74,90 TL
Nestle Crunch Çikolata Çeşitleri: 10 TL
Nestle Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 g: 44,50 TL
Tukaş Yağlı Sele Siyah Zeytin 800 g: 99 TL
Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 1 kg: 99 TL
Duru Şampuan Çeşitleri 700 ml: 35 TL