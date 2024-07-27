TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

Anadolu Nohut 1000 g: 45 TL
Anadolu Nohut 1000 g: 45 TL
TK Yeşil Mercimek 1000 g: 49,90 TL
Anadolu Osmancık Pirinç 2,5 kg: 108,90 TL
Anadolu Nohut 1000 g: 45 TL
TK Yeşil Mercimek 1000 g: 49,90 TL
Anadolu Osmancık Pirinç 2,5 kg: 108,90 TL
TK Bezelye Konservesi 670 g: 23,50 TL
Tukaş Ketçap Acılı/Acısız: 34,95 TL
Mayonez 550 g: 39,95 TL
TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 500 g: 59,90 TL
MarmaraBirlik Hiper Siyah Zeytin 500 g: 115 TL
TK Kakaolu Fındık Kreması 500 g: 45 TL
Birinci Süt Hazır Mıhlama&Kuymak 250 g: 59,90 TL
TK UHT Süt Yarım Yağlı 1 L: 23,50 TL
TK Ayran 200 ml: 4,90 TL
TK Ayran 1500 ml: 32,50 TL
TK Tava Yoğurt Tam Yağlı 1000 g: 45 TL
TK Kaymaksız Yoğurt Yarım Yağlı 2500 g: 69,90 TL
TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 600 g: 135 TL
Tarsüt Tost Peyniri 400 g: 85 TL
TK Erzincan Tulum Peyniri 350 g: 109 TL
TK Taze Yuvarlak Kaşar 1000 g: 249 TL
Tarsüt Taze Kaşar Peyniri 700 g: 155 TL
Tarsüt Tost Peyniri 2000 g: 335 TL
İçim Kefir Çeşitleri 1 L: 49,50 TL
İçim Kefir Sade 1 L: 45 TL
İçim Kefir Çeşitleri 250 ml: 19,50 TL
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