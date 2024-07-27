Haberler Haberler TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

Bu hafta Tarım Kredi Market'te yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor! Temel gıda, atıştırmalık temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu özel fırsatları kaçırmayın. Alışveriş listenizi hazırlayın ve büyük tasarruflarla dolu bu indirim şölenine katılın! İşte Tarım Kredi market 27 Temmuz - 2 Ağustos indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:00
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TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

Anadolu Nohut 1000 g: 45 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK Yeşil Mercimek 1000 g: 49,90 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

Anadolu Osmancık Pirinç 2,5 kg: 108,90 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK Bezelye Konservesi 670 g: 23,50 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

Tukaş Ketçap Acılı/Acısız: 34,95 TL
Mayonez 550 g: 39,95 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 500 g: 59,90 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

MarmaraBirlik Hiper Siyah Zeytin 500 g: 115 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK Kakaolu Fındık Kreması 500 g: 45 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

Birinci Süt Hazır Mıhlama&Kuymak 250 g: 59,90 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK UHT Süt Yarım Yağlı 1 L: 23,50 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK Ayran 200 ml: 4,90 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK Ayran 1500 ml: 32,50 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK Tava Yoğurt Tam Yağlı 1000 g: 45 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK Kaymaksız Yoğurt Yarım Yağlı 2500 g: 69,90 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 600 g: 135 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

Tarsüt Tost Peyniri 400 g: 85 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK Erzincan Tulum Peyniri 350 g: 109 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

TK Taze Yuvarlak Kaşar 1000 g: 249 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

Tarsüt Taze Kaşar Peyniri 700 g: 155 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

Tarsüt Tost Peyniri 2000 g: 335 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

İçim Kefir Çeşitleri 1 L: 49,50 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

İçim Kefir Sade 1 L: 45 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

İçim Kefir Çeşitleri 250 ml: 19,50 TL

TARIM KREDİ'DE SON TEMMUZ FIRSATI | 27 Temmuz - 9 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu

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