MASTERCHEF TOLGA KİMDİR? | Masterchef Tolga Şener nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF TOLGA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Tolga Şener, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Tolga Şener kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF TOLGA ŞENER NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef 2023'de yer alan Tolga Şener, 32 yaşındadır. Doğma büyüme de Ankaralı'dır. Yarışmaya da Ankara'dan katılan Şener, aşçı olarak çalışıyor. Astronomi mezunu yarışmacı, gastronomiye yöneldiğini dile getiriyor.