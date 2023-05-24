EREN VURDEM KİMDİR? | Eren Vurdem nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Eren Vurdem evli mi, burcu, boyu, kilosu..

Eren Vurdem, hayat verdiği Karadeniz karakterleri ile ekranların sevilen yüzleri arasına girmeyi başardı. Çok sayıda yapımda rol alan Vurdem, son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde, Azamet karakterini canlandıran Vurdem hakkında arama motorlarında araştırılan 'Eren Vurdem kimdir? Eren Vurdem nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Eren Vurdem evli mi, burcu, boyu, kilosu..' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

EREN VURDEM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.

EREN VURDEM EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU..

2020 yılında nikah masasına oturan Eren Vurdem, hayatını Derya Yıldırım ile birleştirdi. Terazi burcu olan Vurdem, 1.81 cm boyunda ve 75 kg ağırlığındadır.