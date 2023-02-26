Haberler Kimdir ZİYA ŞENGÜL KİMDİR? | Fenerbahçe efsanelerinden Ziya Şengül kaç yaşında vefat etti?

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR? | Fenerbahçe efsanelerinden Ziya Şengül kaç yaşında vefat etti?

Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şengül'ün hayatına dair ayrıntılı bilgi arayanlar bu detaylara haberimizden ulaşabilir...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 14:10 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 14:10
ZİYA ŞENGÜL KİMDİR? | Fenerbahçe efsanelerinden Ziya Şengül kaç yaşında vefat etti?

Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Şengül, vefat etti. Şengül'e dair ayrın tılı bilgi edinmeke isteyenler internet üzerinden araştırmalar yapıyor... Bu bilgilere haberimizden erişebilirsiniz...

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

1944 yılında İstanbul'da doğan Ziya Şengül'ün mesleği yorumculuktu. Şengül, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör olarak da görevler sürdürmüştür. Ziya Şengül 1.78 metre boyundadır.

Futbola Ankara PTT'de başlamıştır... 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri olmuştur (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65,1967-68,1969-70,1973-74, 1974-75), 2 kupa şampiyonluğu yaşamış (1967-68,1973-74) ve Fenerbahçe ile Milli Takım'da da kaptanlık yapmıştır. Birer kez U-18 Milli ve U-21 Milli olmuştur. A Milli formayı 21 kez giymiş ve 17'sinde kaptanlık yapmıştır. Cezayir ve Bulgaristan maçlarında da birer gol kaydetmiştir.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kayıdında yer aldı.

1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bırakmıştır. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazanmıştır. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştır (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16).

Futbol sonrası ise spor programlarında futbol yorumculuğu yapmıştır.

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