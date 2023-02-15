PELİN ÇİFT KİMDİR? | Gazeteci, sunucu Pelin Çift nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı? Özel hayatı ve kariyeri...

Pelin Çift, ilk olarak hava durumu sunuculuğu ile adını duyurmasının ve ekranların tanınan siması haline gelmesinin ardından çalıştığı çeşitli kanallarda sunduğu haber bültenleri ile seyircilerin beğenisini kazandı. Halihazırda TRT ekranlarında yayınlanan 3'te 3 Tarih adlı yarışma programını sunan Çift'in hayatı merak ediliyor. Peki Pelin Çift kimdir? Gazeteci, sunucu Pelin Çift nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı? İşte detaylar...

PELİN ÇİFT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1978'de İzmir'de doğan 45 yaşındaki Pelin Çift, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Çift, Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde "Özel Televizyonların Yapısal Özelliklerinin Haber Oluşumuna Etkilerini İnceleme" adlı Fransızca tez ile yüksek lisansını yaptı.

1997'de NTV ekranlarında hava durumu sunuculuğu ile televizyonculuğa başlayan gazeteci, ardından NTV haber sunuculuğuna terfi ederek 2 yıl haber sundu. 2001 krizinde işten çıkarılınca işsiz kaldı ve yüksek lisansını tamamlamak üzere Galatasaray Üniversitesi'nde radyo televizyon gazeteciliği bölümünde okumaya başladı.

Yüksek lisans tamamlarken Paris'te Sorbonne Üniversitesi'ne kabul edildi, Tam Fransa'ya gidecekken Sky Türk kuruldu. Orada işe başlayan Pelin Çift NTV'den sonra sırasıyla 2003-2004 tarihleri arasında SkyTürk, 2004-2009 yılları arasında CNN Türk ve 2009 yılında HaberTürk kanallarında sunuculuk hayatına devam etti. Son olarak HaberTürk kanalında Öteki Gündem adlı programın sunuculuğunu yaptı. 2014 yılına kadar HaberTürk kanalında Medya Kritik programını hazırlayıp sundu.

2013 yılının Ekim ayında Show TV'de 31 Aralık 2013 gecesine kadar yayınlanan "Bir Milyon Kimin?" adlı bilgi yarışmasında, yarışmanın jüri üyeleri Bülent Özveren, Okan Bayülgen ve Gülben Ergen olurken yarışmada Pelin Çift, Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk görevi yaptı. 2015'de ocak ayından itibaren TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

PELİN ÇİFT HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

1997-2001: NTV

2001-2004: Skytürk

2004-2009: CNN Türk

2013: Show TV

2009-2014: Habertürk TV

2015-günümüz: TRT 1

PELİN ÇİFT ÖZEL HAYATI VE KARİYERİ

Pelin Çift, 2009 yılında Okan Akbaş ile evlendi. Çiftin Ömer adında bir oğulları vardır.