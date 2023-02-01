AMIR HADZIAHMETOVIC KİMDİR? | Amir Hadziahmetovic kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Amir Hadziahmetovic pozisyonda oynuyor?

Yeni sezonda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Amir Hazmetovic'in Beşiktaş ile imzalayacağı anlaşma haberinin yayılmasının ardından ünlü futbolcu merak konusu oldu. Önümüzdeki 4,5 yıl boyunca kariyerine siyah-beyazlı kulüp ile devam edeceği ortaya atılan Hadziahmetovic hakkında arama motorlarında araştırılan Amir Hadziahmetovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Amir Hadziahmetovic hangi pozisyonda oynuyor? Hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AMIR HADZIAHMETOVIC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bosnalı millî futbolcu Ahmir Hadziahmetovic, 8 Mart 1997'de doğmuştur. 26 yaşındaki futbolcu, 1,79 boyundadır. Kariyerine FK Zeljeznicar Sarajevo U19 takımında başlayan sporcu, Beşiktaş ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

AMIR HADZIAHMETOVIC HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, sağ ayakla orta saha ile ön liberoda oynamaktadır.

AMIR HADZIAHMETOVIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyerine 2009 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo U19 takımında başlayan Hadziahmetovic, profesyonel kariyerine ise 2014 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo takımında başladı.47 maçta (3 gol 5 asist) performans sergiledi.

Daha sonra profesyonel kariyerini Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Tüm kulvarlarda Konyaspor formasıyla 171 maça çıktı ve 11 gol 10 asistlik katkı sağladı. 2016-2017 yılında Türkiye Kupasını kazandı.

AMIR HADZIAHMETOVIC BAŞARILARI