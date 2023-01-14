Haberler Kimdir FURKAN DEDE KİMDİR? | Furkan Dede kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Furkan Dede burcu, boyu, kilosu...

FURKAN DEDE KİMDİR? | Furkan Dede kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Furkan Dede burcu, boyu, kilosu...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Masterchef'e katılan Furkan Dede, izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Sezonu ünlüler yarışıyla kapatan Masterchef'e katılan Furkan Dede hakkında arama motorlarında 'Furkan Dede kimdir? Furkan Dede kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Furkan Dede burcu, boyu, kilosu kaç?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 17:30
FURKAN DEDE KİMDİR? | Furkan Dede kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Furkan Dede burcu, boyu, kilosu...

Ekranların fenomen isimlerinden Furkan Dede, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Furkan Dede hakkında arama motorlarında araştırılan Furkan Dede kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Furkan Dede burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

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FURKAN DEDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

1986 yılında İstanbul'da doğan 37 yaşındaki Furkan Dede, ilk olarak 2009 yılında "Var Mısın Yok Musun" programıyla ekranlara geldi. Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışmaya katıldı. Furkan Dede, son 2 kutuya 2 ve 100.000 TL ile girmiş Hamdi Bey'in 68 bin TL'lik teklifini kabul etmemiş ve 100.000 TL'nin sahibi olmuştur. Bir dönem Tekstil işi ile uğraşmış daha sonra 2010 yılında "Kızlar- Erkekler" adlı Survivor yarışmasına katılmıştır.

2010 yılında, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçildiği Panama'da yapılan "Survivor Kızlar – Erkekler" yarışmasına katıldı. Survivor'un Şampiyonu Merve Oflaz olmuştur.

Furkan Dede, TV 8 ekranlarında 2013 yılından itibaren "Oynat Bakalım" adlı komik video programında sunuculuk yapmaktadır. Furkan Dede 2015 yılında Sinek 2'li programının da sunuculuğunu da yapmıştır. Aynı zamanda TV8'de ve TV8,5'ta ortak yayınlanan "Survivor Ekstra" programının yorumcusudur.

FURKAN DEDE EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Hali hazırda bekar olan Furkan Dede'nin çocuğu yoktur.

FURKAN DEDE BURCU, BOYU, KİLOSU...

1,83 metre boyundaki ve 78 kg ağırlığındaki Furkan Dede'nin burcu Oğlaktır.

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