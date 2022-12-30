Haberler Kimdir ADRIANA LIMA KİMDİR? | Adriana Lima nereli, kaç yaşında, evli mi, kaç çocuğu var? - Adriana Lima boyu, kilosu, burcu

ADRIANA LIMA KİMDİR? | Adriana Lima nereli, kaç yaşında, evli mi, kaç çocuğu var? - Adriana Lima boyu, kilosu, burcu

Victoria's Secret Meleği olarak bilinen ve Türkiye'de sevilen isimler arasında yer alan Brezilyalı model Adriana Lima, magazin gündemindeki yerini koruyor. Oğlu Cyan Lima Lemmers'ı dünyaya getirmesinden sadece 4 ay sonra yeniden podyumlarda boy gösteren ünlü model hakkında arama motorlarında Adriana Lima kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, kaç çocuğu var? - Adriana Lima boyu, kilosu, burcu nedir? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:30
ADRIANA LIMA KİMDİR? | Adriana Lima nereli, kaç yaşında, evli mi, kaç çocuğu var? - Adriana Lima boyu, kilosu, burcu

Doğum yaptıktan sadece 4 ay sonra yeniden podyumlara dönen ünlü model Adriana Lima'nın hayatı merak konusu oldu. Anne olduktan kısa süre sonra kariyerine kaldığı yerden devam etmek isteyen Brezilyalı manken, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen moda haftasında boy gösterdi. Derin yırtmaçlı beyaz ve uzun elbiseyle podyumun tozunu attıran Lima hakkında araştırılan Adriana Lima kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, kaç çocuğu var? - Adriana Lima boyu, kilosu, burcu konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ADRIANA LIMA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

12 Haziran 1981'de Salvador, Bahia'da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi. 1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise 2. oldu.

Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansı sayesinde New York'a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı. 1997-1998 yılları arasında daha kariyerinin başlarındayken Vogue ve Marie Claire gibi dergiler için moda çekimleri gerçekleştiren Lima, Christian Lacroix, Valentino gibi ünlü markaların defilelerine çıktı. Ama Lima'nın asıl büyük çıkışı Dominik'li sevgilisi Alberto ile birlikte çalıştıkları ve Times Square'deki reklam tablosuna asılan Vassarette billboard reklamıyla gerçekleşti.

2000'de Guess'in Costanoa Kampanyasında Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Eva Herzigova gibi çok ünlü süper modellerle birlikte yer aldı ve ardından Maybelline, Bebe, Mossimo ve BCBG'nin reklam yıldızı oldu. Harper's Bazaar, Elle gibi önemli dergilere kapak olmaya başlayan Lima, 1998'de Victoria's Secret defilesinde yer alarak iyice tanınır hale gelmeyi başardı. Heidi Klum ve Gisele Bündchen'le birlikte melek kanatları taktırarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinin ardından, 2003'teki Victoria's Secret defilesinin de açılış mankeni oldu.

2001'de Adriana Lima 8.47 dakikalık BMW kısa filminde Mickey Rourke, Clive Owen ve Forest Whitaker'la birlikte oynadı. Ünlü bir adamın (Rourke) karısını (Lima) kıskanarak onu takip ettirmek için bir dedektif (Owen) tutmasıyla başlayan filmi Wong Kar-wai yönetti.

2005'te sınırlı sayıda üretilen Pirelli takviminde yer alan Lima, aynı yıl AskMen.com'un Top 99 Women listesinde 1. sırada yer alırken, 2006'da 4. oldu. Yine 2006'da Forbes.com'un En Çok Kazanan Ünlüler (Highest Paid Celebrities) listesinde 97. sırada ve En Güçlü 100 İnsan (100 Most Powerful People) listesinde 99. sırada yer aldı.

Ocak 2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı programa katıldı ve yarışmadan kazandığı 75 bin Türk lirasını kanserli çocuklara bağışladı.

14 Şubat 2009'da NBA'de oynayan basketbolcu Marko Jarić ile evlenmiş olup, 15 Kasım 2009'da ilk kızı Valentina Lima Jarić dünyaya gelmiştir. İkinci kızı Sienna Lima Jarić, 12 Eylül 2012'de dünyaya gelmiştir. 2014 yılında boşandılar.

Lima günümüzde models.com tarafından "Yeni Süperler"den biri olarak derecelendiriliyor. 2014'ten beri Lima, dünyanın en çok kazanan ikinci modeli oldu. 2012 yılında, Forbes'ın en çok kazanan modeller listesinde bir yılda 7,3 milyon dolar kazandığı tahmin edilerek 4. sırada yer aldı. 2013 yılında 3. sırada yer aldı ve 2014 yılında 8 milyon dolar kazanç ile 2. sırada yer aldı. 2015 yılında 9 milyon dolarlık kazancıyla 2. oldu. 2016'da 10,5 milyon ABD doları kazançla ikinci sırayı korudu.

Lima, İspanya'nın Barselona kentinde bulunan giyim markası Desigual'ın, İtalyan markası Calzedonia'nın Beachwear koleksiyonunun ve İtalyan markası Sportmax'ın hazır giyim koleksiyonunun marka elçisi olarak görev yaptı. Halen IWC, Puma, Maybelline ve Chopard'ın elçisidir.

ADRIANA LIMA EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Lima, Portekiz, Brezilya Yerlisi, Afrika, Japon ve İsviçre kökenlidir. Kendisini kişisel olarak Afro-Brezilya olarak tanımlar.

Lima Portekizce'nin yanı sıra, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir. 2001'den 2003'e kadar Lima, Amerikalı şarkıcı Lenny Kravitz ile ilişki içindeydi. Birlikte yaşadılar ve nişanlandılar. Lima, Kravitz'in 2002 tarihli single'ı "Yesterday Is Gone (My Dear Kay)"ın müzik videosunda yer aldı.

2009'da Lima, Sırp NBA oyuncusu Marko Jarić ile Sevgililer Günü'nde Jackson Hole, Wyoming'de evlendi. Mayıs 2009'da Lima'nın Sırp vatandaşlığı için başvurduğu ancak kendisine hiçbir zaman verilmediği bildirildi. Jarić ve Lima'nın iki kızı var. 2 Mayıs 2014'te Lima ve Jarić, beş yıllık evliliklerinin ardından ayrıldıklarını açıkladılar. Boşanma Mart 2016'da sonuçlandı.

2021'de Lima, film yapımcısı Andre Lemmers ile çıkmaya başladı. 18 Şubat 2022'de Lima, TikTok'ta üçüncü çocuğunu ve ilk bebeğini Lemmers ile beklediğini duyurdu. Ultrasonunun bir videosunu paylaştı ve bebeğinin "2022 sonbaharında geleceğini" yazdı. Ağustos 2022'de Lima bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Lima, şu anda Miami'de yaşıyor ve daha önce New York'ta bir dairesi vardı.

ADRIANA LIMA BOYU, KİLOSU, BURCU NE?

Boyu 1,78 metre ve kilosu ise son çocuğunu doğurmadan önce 55 kg olan modelin burcu İkizlerdir.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Hakem Erkan Özdamar için olay yaratan iddia…
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel ATV ekranlarına kilitleyecek! Kenan İmirzalıoğlu, Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo...
Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...
Olay sözler! "Açıklama yapması şart"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PELE KİMDİR? Pele kaç yaşında ve neden öldü?
G.Saray U19 futbolcusu Özgür Baran Aksaka kimdir?
Son dakika Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri başladı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni Malatyaspor'da istifa resmen açıklandı Yeni Malatyaspor'da istifa resmen açıklandı 12:43
NBA'de tarihi ceza! Tam 11 basketbolcu... NBA'de tarihi ceza! Tam 11 basketbolcu... 12:33
Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Brezilya Milli Takımı..." Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Brezilya Milli Takımı..." 12:20
Fenerbahçe basın toplantısı - CANLI İZLE 📺 Fenerbahçe basın toplantısı - CANLI İZLE 📺 12:11
G.Saray Altay'a ödeme yapacak! G.Saray Altay'a ödeme yapacak! 12:06
Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? 12:05
Daha Eski
Ozan Tufan'ın hocasından transfer açıklaması! Ozan Tufan'ın hocasından transfer açıklaması! 11:51
Al Nassr'dan Busquets sürprizi! Al Nassr'dan Busquets sürprizi! 11:34
Galatasaray basın toplantısı - CANLI İZLE 📺 Galatasaray basın toplantısı - CANLI İZLE 📺 11:18
Bellingham'ın gönlü o takımda! Bellingham'ın gönlü o takımda! 11:06
Süper Lig’de 16. haftasında 'ev sahibi' üstünlüğü Süper Lig’de 16. haftasında 'ev sahibi' üstünlüğü 11:03
Flaş Jesus sözleri! Milli takıma gelse... Flaş Jesus sözleri! Milli takıma gelse... 10:55