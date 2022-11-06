GÜZEL GÜNLER FÜSUN KİMDİR? | Ecem Erkek kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ecem Erkek burcu, boyu ve kilosu...

Show TV'nin daha ilk fragmanıyla tüm gözleri üzerine çeken ve eğlenceli konusuyla olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan Güzel Günler, 6 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın üstlendiği dizinin başrol oyuncularından Ecem Erkek'in gerçek hayatta kim olduğu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Güzel Günler Füsun kimdir? Ecem Erkek kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Ecem Erkek burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler...

ECEM ERKEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1989 yılında Ankara'da doğan 33 yaşındaki Ecem Erkek aslen Sivas, İmranlılıdır. 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapmış, sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan oyuncu; Amerikan Rüyası, Woyzeck, Üç Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer almıştır.

2017'de Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu, daha sonra Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmıştır. 2018 yılında Hakan: Muhafız dizisinde iki bölümde yer alan[5] oyuncu, 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Komedi Oyuncu adayı olmuş,[6] ödül etkinliği 2020 İdlib saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen törende ödülü kazanmıştır.

Ayrıca Taksim Trio ile birlikte Bu Da Gelir Bu Da Geçer ve Nereden Bileceksiniz şarkılarını seslendirmiştir.

2021 yılında ise ilk sinema deneyimi olan Yılmaz Erdoğan'ın Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? adlı tiyatro eserinden uyarlanan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filminde Gülseren Biröz karakterini canlandırarak gerçekleştirdi.

ECEM ERKEK BURCU, BOYU VE KİLOSU

61 kg, 1.64 m boyunda olan Ecem Erkek'in burcu yengeç burcudur.

GÜZEL GÜNLER FÜSUN KİMDİR?

Mihran'ın kuzeni, Atakan ve Ayşim'in ablası Kıymet'in kızı. Evlilik arifesinde damat çekip gidince aklı yerinden oynamış. O gün bugün dilinin kemiği yok. Füsun evdeki her şeyi bilir, en önce o haberdar olur. Cin gibidir. Lafı gediğine koymaktan korkmaz. Odası genç kız odası tarzındadır. Kalpli yastığı, pelüş ayısı, duvarda simli tebrik kartları, artist fotoğrafları var. Ailede kimsenin söyleyemediği şeyi söyler. Bazen kriz çıkartır, bazen de çözer.