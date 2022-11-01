Haberler Kimdir KIZILCIK ŞERBETİ PEMBE KİMDİR? | Sibel Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

KIZILCIK ŞERBETİ PEMBE KİMDİR? | Sibel Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti daha ilk bölümleriyle milyonlarca seyirciyi ekran başına kilitleyerek reyting rekorları kırarken sevilen dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Seyirciler arama motorlarında Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sinin gerçek hayatta kim olduğunu araştırırken Sibel Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 09:00
KIZILCIK ŞERBETİ PEMBE KİMDİR? | Sibel Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Kızılcık Şerbeti, iki farklı hayat tarzını benimseyen ailelerin hayatlarının kesişmesini işlediği konusuyla daha ilk bölümden diziseverleri ekrana kilitledi. Hayat görüşlerinin yanı sıra maddi durumları da iki uç noktada olan ve gerçek bir hikayeden alıntı olduğu belirtilen dizinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Pembe kimdir? Sibel Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

28 Temmuz 1976'da Bursa'da doğan 46 yaşındaki Sibel Taşçıoğlu, 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı.

1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır. Taşçıoğlu, Murat Kolçak Köstendil ile evlidir.

SİBEL TAŞÇIOĞLU BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1.68 m boyundaki ve 57 kg ağırlığındaki Sibel Taşçıoğlu aslan burcudur.

KIZILCIK ŞERBETİ PEMBE ÜNAL KİMDİR?

Pembe, Abdullah'ın eşi ve üç çocuğunun annesidir. Abdullah'la görücü usulü evlenmiş ama ona aşık olmuştur. Pembe için hayat kocası ve çocuklarından ibarettir. Evlatlarından, mutluluğu için fedakarlık yapmaktan kaçınmaz. Yapıcı, güler yüzlü, titiz, tertipli bir kadındır.

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