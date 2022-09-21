O KIZ SİTARE KİMDİR? | Sezin Akbaşoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümüyle seyircileri ekran başına kilitleyen O Kız dizisinin oyuncularından başrol Sezin Akbaşoğulları, herkesin beğenisini kazanmayı başardı. Peki Sezin Abaşoğulları gerçek hayatta kim? Arama motorlarında en çok araştırılanlar listesine hızla giriş yapan Sezin Akbaşoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Sezin Akbaşoğulları boyu, kilosu kaç, burcu ne? sorularının cevabını haberimizde derledik.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

22 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sezin Akbaşoğulları, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2003 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sahneye ilk kez lise döneminde oynadığı Yine Başladılar isimli oyun ile çıktı. Kamera karşısına ise ilk kez Bizim Evin Halleri ile geçti. 2005 yılında Beyaz Gelincik dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI BOYU, KİLOSU KAÇ, BURCU NE?

Eylül, Sır Gibi, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen de Gitme, Ah Neriman, Racon, Hatırla Gönül ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır.Sevgili Komşum, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Yabancı gibi filmlerde yer alan Sezin Akbaşoğulları, 1.64 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

2004 Gülizar Yardımcı Karakter

2004 Bir Aşk Hikayesi Dünya Başrol Oyuncusu

2010 Kardelen Ülker Başrol Oyuncusu

2010 Kavşak Arzu Başrol Oyuncusu

2011 Yabancı Özgür Başrol Oyuncusu

2014 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

2000-2003 Bizim Evin Halleri Doğa Yardımcı Karakter

2005 Beyaz Gelincik Meral Ceren Duru/Karakucak/Aslanbaş Başrol Oyuncusu

2005 Eylül Zeynep Öğretmen Yardımcı Karakter

2007 Sır Gibi Deniz Başrol Oyuncusu

2008 Derdest Gaye Acar Başrol Oyuncusu

2009 Ah Kalbim Candan Başrol Oyuncusu

2010 Küstüm Çiçeği Gülten Zeycanlı Yardımcı Karakter

2011 Sen De Gitme Ceyda Sevi Başrol Oyuncusu

2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Eylül Fidan Yardımcı Karakter

2014 Ah Neriman Itır Kamer Yardımcı Karakter

2015 Racon Ailem İçin Sedef Ercan Başrol Oyuncusu

2015 Hatırla Gönül Selma Yardımcı Karakter

2016 Cesur ve Güzel Cahide Korludağ Başrol Oyuncusu

2017 Fi Işıl Konuk Oyuncusu

O KIZ SİTARE KİMDİR?

40'lı yaşlarında ama yaşsız, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın Sitare. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve bugün sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi. Işığıyla aydınlattığı kişi ise, patroniçeliğinin ilk 'projesi' ve aynı zamanda yasak aşkı olan Ozan. Sitare'nin Ozan'a duyduğu tutku, bir heykeltıraşın eserine bakarken duyduğu tutkuyla aynı. Bencil ve kendine dönük bir tutku… Aşık mı? Sitare'nin dünyasında aşk, aklı bir karış havada genç kızların işi. O, kendi elleriyle yoktan var ettiği 'eserine' sahip olmaya aşık. Ozan adeta bir meta Sitare için. Onun gurur tablosu.