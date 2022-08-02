Haberler Kimdir MASTERCHEF METİN KİMDİR? | MasterChef Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Yarışmacı Kadrosu

MASTERCHEF METİN KİMDİR? | MasterChef Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Yarışmacı Kadrosu

MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılar arasında finale yükselen ilk isim Metin Yavuz oldu. 2014 yılından bu yana aşçılık mesleğiyle ilgilenen MasterChef Metin'in hayatı ise merak edilenler arasında yerini aldı. İlk iki turu başarıyla tamamlayan ve üçüncü turda gösterdiği performans ile önlüğü almaya hak kazanan MasterChef 2022'nin ana kadroya giren ilk yarışmasıcı Metin Yavuz'un hayatına dair merak edilenler ve MasterChef Metin'in biyografisi haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 10:00
MASTERCHEF METİN KİMDİR? | MasterChef Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Yarışmacı Kadrosu

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren ilk yarışmacısı Metin Yavuz'un kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Metin'in hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF 2022 | METİN YAVUZ KİMDİR?

MasterChef 2022 yarışmacılarından Metin Yavuz, 2022 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Aslen Bolulu olan Metin Yavuz, 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda 1. olmuştur.

2014 yılından bu yana aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz, Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmayı başarmıştır. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmiştir. Metin Yavuz, Masterchef'te 3. turu da başarıyla tamamlayarak ana kadroya katılan ilk yarışmacı olmuştur.

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