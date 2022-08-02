MASTERCHEF METİN KİMDİR? | MasterChef Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Yarışmacı Kadrosu

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren ilk yarışmacısı Metin Yavuz'un kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Metin'in hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF 2022 | METİN YAVUZ KİMDİR?

MasterChef 2022 yarışmacılarından Metin Yavuz, 2022 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Aslen Bolulu olan Metin Yavuz, 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda 1. olmuştur.

2014 yılından bu yana aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz, Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmayı başarmıştır. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmiştir. Metin Yavuz, Masterchef'te 3. turu da başarıyla tamamlayarak ana kadroya katılan ilk yarışmacı olmuştur.