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Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından performansı en çok yükselen isimlerden biri İsmail Yüksek olmuştu. Hazırlık maçında Jesus'un vazgeçilmezi olan İsmail Yüksel, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçındaki Dinamo Kiev karşısında da maça 11'de başladı. İsmail Yüksek ile ilgili arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında hangi mevkide oynuyor? İşte tüm soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:11
Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

26 Ocak 1999 Bursa doğumlu olan İsmail Yüksek, futbola 2012 yılında Bursaspor altyapısında başladı. Bursaspor'da çeşitli kademelerde forma giydikten sonra ise 2016 yılında Yıldırım Belediyespor'a transfer oldu.

2 yıl Yıldırım Belediyespor'da top koşturduktan sonra Gölcükspor'a giden İsmail, burada geçirdiği iki yılın ardından ise Fenerbahçe'ye imza attı.

1,83 boyunda olan ve orta sahada görev yapan İsmail, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ise sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı. Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Bursaspor ile 30 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

İsmail Yüksek'in formasını giydiği takımlar sırasıyla şöyle:

- Yıldırım Belediyespor

- Gölcükspor

- Fenerbahçe

- Balıkesirspor (Kiralık)

- Adana Demirspor (Kiralık)

- Bursaspor (Kiralık)

- Fenerbahçe

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