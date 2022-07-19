MEHMET TOPAL KİMDİR? | Mehmet Topal kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Yıldız futbolcudan veda...

Mehmet Topal'ın futbola veda ettiğini açıklamasının ardından ünlü futbolcunun hayatı ve kariyer geçmişi araştırılmaya başladı. Duygusal bir mesajla sevenlerine veda eden Mehmet Topal'ın kaç yaşında olduğu, hangi takımlarda oynadığı ve kariyer geçmişine dair merak edilenler haberimizde...

MEHMET TOPAL KİMDİR?

3 Mart 1986'da Manisa'da dünyaya gelen Mehmet Topal futbol kariyerine Malatya'da, 11 yaşında başlamıştır ve çim sahanın dahi bulunmadığı zor şartlarda yetişmiştir. Malatya Belediyespor'un altyapısında oynarken 2002'de Çanakkale Dardanelspor tarafından beğenilerek transfer olan Mehmet Topal, orada geçirdiği üç sezonunun ardından, Galatasaray'a transfer olmuştur.

Çanakkale Dardanelspor'da 2002-2006 yılları arasında 42 maçta forma giyen ve 4 gole imza atan Mehmet Topal, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 2006 yılında Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu, burada 4 sezonda 132 maça çıkarak 8 gol kaydetmiştir.

İki ayağını da kullanabilen ve uzaktan attığı şutlarla tanınan Mehmet Topal, Galatasaray'da oynarken milli takımda oynamaya başlamıştır.

Erik Gerets'le ilk sezonunda zaman zaman forma şansı bulan Mehmet Topal, kendini gösterme ve geliştirme imkanı yakalamıştır.

Feldkamp'ın göreve geldiği 2007-2008 sezonunda ise bir süre Tobias Linderoth'un yedeği olarak bekledikten sonra, yıldız oyuncunun sakatlanıp sezonu kapatmasıyla birlikte ilk 11'e giren Topal, gösterdiği performansla birlikte beğenişmiştir.

İlk kez Türkiye-İsveç arasında oynanan hazırlık maçında A Milli Takım formasını giyen Mehmet Topal, Türk Milli Futbol Takımı 'nın Euro 2008'deki maçlarında da forma giymiştir. Savunmanın göbeğinde de görev yapabilen Topal, Türk Milli Takımı'nın Almanya ile oynadığı yarı final maçında Gökhan Zan'ın sakatlığı ve Servet Çetin'in ağrıları nedeniyle oynayamamalarından dolayı Emre Aşık'la birlikte stoper pozisyonunda görev almış ve o pozisyonda da başarılı olmuştur.

EURO 2008'de ki performansından dolayı birçok Avrupa Kulübünün transfer listesine giren Topal, 2008'in Temmuz ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton , Galatasaray'a 9 milyon Euro'luk bir teklif yapsa da sarı kırmızılı ekip bu teklifi redderek Topal'ı bünyesinden ayırmamıştır.

A milli futbol takımında 28 kez forma giyen başarılı orta saha oyuncusu, Euro 2008'de ay-yıldızlı takımın yarı finale çıkmasında önemli bir rol oynadı ve bir çok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Uzun bacakları ve top çalma yeteneği ile "örümcek'' lakabıyla tanınan Mehmet Topal, 2010 yılının Mayıs ayında İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Valencia'ya transfer olmuştur ve Valencia'da 2010 – 2011 sezonunda 23 lig, 1 kral kupası ve 5 şampiyonlar ligi maçında forma giyen yıldız futbolcu, oradaki ilk golünü o sezon Gijon ağlarına göndermeyi başarmıştır. 30 kez Valencia formasıyla sahada yer alan Mehmet Topal, takımının UEFA Avrupa liginde yarı final oynamasında büyük pay sahibi olmuştur. Valencia yarı finalde Atletico Madrid'e elenirken milli futbolcu Uefa Avrupa Ligi'nde 6 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmiştir.

Mehmet Topal UEFA Avrupa Ligi 2.tur ilk maçında Valencia'nın deplasmanda Stoke City'yi 1-0 mağlup ettiği maçta yaklaşık 30 metreden attığı muhteşem golle takımına galibiyet kazandırmıştır.

Mehmet Topal, uzaktan etkili şutları ve top çalmadaki yeteneğinin yanı sıra iki ayağını da iyi kullanan Avrupa'nın sayılı orta saha oyuncuları arasında yer almaktadır.

Forma numarası olan 14 ise hayranı olduğu Patrick Vieira'yı temsil eden Mehmet Topal, uzun bacakları ve top çalma yeteneğiyle hafızalara kazınmıştır.

2012-2013 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Valencia'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Topal, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Vasluı'ye karşı çıkmıştır. Ligde ilk maçına Sanica Boru Elağzıspor maçıyla çıkan Topal, Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golünü Gaziantepspor'a karşı kaydetmiştir. Ligdeki ikinci golünü ise Mersin İdman Yurdu'na karşı kaydetmiştir.

Yeni sezona Ersun Yanal önderliğinde giren Fenerbahçe,mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamıştır.Bu sezonda Raul Meireles ile orta sahada iyi bir ikili oluşturmuşlardır.Bu sezonda ilk golünü Süper Lig'in 17.Haftasında takımının 5-1 kazandığı Kayserispor maçında atmıştır.Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluğa uzanırken,Mehmet Topal'ın bunda çok büyük katkısı olmuştur.Bu şampiyonluk,Mehmet Topal'ın Türkiye'de ikinci Fenerbahçe forması altında ise ilk şampiyonluğudur.

Mehmet Topal,2014-15 sezonuna Süper Kupayı kazanarak başladı.Bu Fenerbahçe forması altında kazandığı üçüncü kupa oldu.Yeni sezonda İsmail Kartal hocalığa getirilmiş Mehmet Topal'ın orta alandaki yeri değişmemiştir.Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmış,Türkiye Kupasında ise Yarı Final'de Bursaspor'a elenmiştir.

Manchester City ve Atletico Madrid'le anılan Mehmet Topal takımda kalmıştır.Fenerbahçe teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getirmiştir.Mehmet Topal yeni sezonda Volkan Demirel ve Gökhan Gönül'ün ardından kaptanlığa getirilmiştir.

MEHMET TOPAL'DAN VEDA!

Mehmet Topal futbolu bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

''20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarının gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim. Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim. En azından böyle umut ediyorum.

Ben Mehmet Topal, yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan aileme, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın.''