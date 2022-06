JOKEY AHMET ÇELİK KİMDİR? | Jokey Ahmet Çelik Gazi Koşusu'nu kaç kere kazandı? Ahmet Çelik'in boyu, kilosu ve hayatı...

Gazi Koşusu'nda üst üste 7 kere şampiyonluk elde eden Ahmet Çelik, 96. Gazi Koşusu'na Zala Bey atıyla katılacak. Birincilikleriyle nam salan ve tekrar şampiyonluğu elde edip edemeyeceği merak edilen Ahmet Çelik'in hayatına dair detaylar haberimizde...

JOKEY AHMET ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1987 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 9 kardeşli bir ailede dünyaya gelen Ahmet Çelik, eğitimine devam edemedi ve ortaöğretim'den mezun oldu.

2001 yılında ağabeyi, at sahibi Mehmet Çelik'in de ısrarı üzerine Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne kaydolarak 2003 yılında mezun oldu ve 2004 yılında profesyonel olarak at binmeye başladı.

Ahmet Çelik'in yolu "Hayatım" isimli Arap atı ile değişti ve bu atla ünlendi. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kez üst üste kazanmasıyla yarışçılık tarihine adını yazdıran Çelik, elden bırakmadığı 1.liği ile Gazi Koşusu'nun unutulmaz isimlerinden biri haline geldi.

AHMET ÇELİK GAZİ KOŞUSU KAÇ DEFA KAZANDI?

Jokey Ahmet Çelik, 7 kez Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu sahiptir.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirmiştir.

Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşamıştır.