ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR? | Abdülkerim Bardakcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? Hangi pozisyonda oynuyor?

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Konyaspor formasıyla iyi bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı, birçok kulübün radarına girdikten sonra en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Abdülkerim Bardakcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? Hangi pozisyonda oynuyor?

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 yılında Konya Meram'da dünyaya gelmiştir. Konyaspor'da forma giymektedir. Zonguldakspor alt yapısında futbola başlamıştır. 2011 yılında burada profesyonel olmuştur. 24 Mart 2021'de ilk kez milli formayı giymiştir. Adana Demirspor, Selçukluspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi takımlarda da forma giymiştir.