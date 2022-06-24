Haberler Kimdir ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR? | Abdülkerim Bardakcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? Hangi pozisyonda oynuyor?

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR? | Abdülkerim Bardakcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? Hangi pozisyonda oynuyor?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Abdülkerim Bardakcı, futbolseverler tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Konyaspor ile başarılı bir sezon geçiren Abdülkerim Bardakcı'nın yaşamı, kariyeri ve özellikleri merak ediliyor. Peki, Abdülkerim Bardakcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? Hangi pozisyonda oynuyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 14:13
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR? | Abdülkerim Bardakcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? Hangi pozisyonda oynuyor?

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Konyaspor formasıyla iyi bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı, birçok kulübün radarına girdikten sonra en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Abdülkerim Bardakcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? Hangi pozisyonda oynuyor?

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 yılında Konya Meram'da dünyaya gelmiştir. Konyaspor'da forma giymektedir. Zonguldakspor alt yapısında futbola başlamıştır. 2011 yılında burada profesyonel olmuştur. 24 Mart 2021'de ilk kez milli formayı giymiştir. Adana Demirspor, Selçukluspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi takımlarda da forma giymiştir.

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