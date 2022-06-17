Haberler Kimdir STRYGER LARSEN KİMDİR? Jens Stryger Larsen kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Jens Stryger Larsen'in biyografisi!

STRYGER LARSEN KİMDİR? Jens Stryger Larsen kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Jens Stryger Larsen'in biyografisi!

Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak edilirken; Trabzonspor'un yeni transferi Jens Stryger Larsen'in hayatı gündemde yerini aldı. Futbolseverler, 'Jens Stryger Larsen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne?' sorularının cevabını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte Jens Stryger Larsen'in hayatı...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 16:30 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 17:00
STRYGER LARSEN KİMDİR? Jens Stryger Larsen kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Jens Stryger Larsen'in biyografisi!

Trabzonspor'un sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını KAP'a bildirmesi üzerine, Stryger Larsen'in hayatı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Trabzonspor formasıyla fileleri havalandıracak Stryger Larsen'in kim olduğu, yaşı, boyu ve kariyer geçmişine dair merak edilenler haberimizde...

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Şubat 1991 tarihinde Sakskobing, Danimarka'da dünyaya gelen milli futbolcu Jens Stryger Larsen, sağ bek mevkiinde oynamaktadır ve Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giymektedir.

Stryger Larsen, Brøndby IF formasıyla ilk maçına Kasım 2009'da FC Nordsjælland karşısında çıkmıştır ve Brøndby'de geçirdiği süre boyunca, enerjisi nedeniyle Brøndby taraftarlarının favori isimlerinden biri haline gelmiştir.

2010-2011 sezonunun başından itibaren Brøndby'de düzenli olarak forma giyen Larsen, Ağustos 2010'da Danimarka medyası tarafından Danimarka'daki en büyük yeteneklerden biri olarak ilan edilmiştir.

9 Temmuz 2013'te FC Nordsjælland'a bonservissiz olarak katılan Larsen, üç yıllık bir anlaşma imzalamıştır ve Nordsjælland'da geçirdiği süre boyunca düzenli olarak oynamıştır.

2013-14 sezonunda Superliga'da 30 maçta forma giyen Larsen, 18 Haziran 2014'te, Avusturya ekibi Austria Wien ile dört yıllık sözleşme imzalamış; 24 Ağustos 2017'de ise dört yıllık bir sözleşme ile İtalya Serie A kulübü Udinese'ye katılmıştır. Bianconeri için ilk golünü 27 Eylül'de Roma'ya karşı atan Larsen, Ağustos 2016'da Lihtenştayn ve Ermenistan maçları için Danimarka milli takımı kadrosuna çağrılmıştır.

İlk maçına 31 Ağustos 2016'da Lihtenştayn'a karşı dostluk maçında çıkan Larsen, Haziran 2018'de Danimarka'nın Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosuna seçilmiştir.

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