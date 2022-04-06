YAĞMUR BANDA KİMDİR? Survivor Yağmur kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Yağmur Banda mesleği ne?

15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü yayınlanan Survivor All-Star Ünlüller - Gönüllüler'in çekimleri başladı. İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu. Haberi görenler Yağmur ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki, Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında? Survivor All-Star Yağmur Banda nereli?







SURVIVOR YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, Survivor 2018 kadrosunda yer almıştı. 2022'de de Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2'ncilik ve 3'üncülük dereceleri var.

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur.







Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele etmişti.