HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU | Hakim dizisinin Ozan'ı Fatih Berk Şahin kimdir? Fatih Berk Şahin kaç yaşında, nereli? Fatih Berk Şahin'in rol aldığı film ve diziler...

Hakim dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Fatih Berk Şahin'in hayatı araştırılmaya devam ediyor. Dizideki rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Fatih Berk Şahin'in kim olduğu, yaşı, boyu ve daha önce yer aldığı diziler, filmler haberimizde...

FATİH BERK ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fatih Berk Şahin, 2004 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Fatih Berk Şahin, oyunculuğu başladığı 2021 yılında 'Seyyar','Yalancı' dizileriyle ve 'Geçen Yaz' isimli filmden sonra dikkatleri üzerine çekmiştir. Genç oyuncu, tiyatro çalışmaları yanı sıra yeni film ve dizi projelerde yer almayı sürdürmektedir.

HAKİM DİZİSİ | OZAN DERMAN KİMDİR?

Ömer Arif Derman'ın oğlu… Ozan; akıllı, yetenekli ve sağduyulu bir gençtir. Özellikle annesini kaybettikten sonra içine kapanmış ve kendini fotoğraf çekmeye adamıştır. Tıpkı annesi gibi… Hayatında, babası dışında bir de sevgilisi Ceren vardır. Yaşamaya devam etmeye çalışır. Annesinin ölüm yıl dönümde yaptığı kaza miladı olacaktır.

Susturamadığı vicdanını bastırmak için çabalayacak, öldürdüğü gencin ablasıyla umutsuz bir aşka düşecektir. En büyük dayanağı olan babasının bambaşka bir adama dönüştüğünü gören Ozan, bu yükle sınanacak ve dönüşmeye başlayacaktır...