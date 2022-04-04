HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU | Hakim dizisinin Gülbahar'ı Hasibe Eren kimdir? Hasibe Eren kaç yaşında, nereli? Hasibe Eren'in rol aldığı film ve diziler...

Hakim dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Hasibe Eren'in hayatı araştırılmaya devam ediyor. Dizideki rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Hasibe Eren'in kim olduğu, yaşı, boyu ve daha önce yer aldığı diziler, filmler haberimizde...

HASİBE EREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hasibe Eren, 6 Haziran 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Hasibe Özlem Eren'dir ve aslen Kahramanmaraş Elbistan'lıdır. Hasibe Eren, lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Piyasa araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirmiştir. Aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü de tamamlamıştır. Öğrenciyken İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) Tiyatro Kulubü'nde tiyatro oyunları oynamaya başlamıştır.

1996 yılından itibaren , İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde görev yapmakta olan Hasibe Eren, 1997 yılında rol aldığı Atilla Atalay'ın hayali karakteri Sıdıka'yı canlandırmıştır ve bu dizide Şafak Sezer, Füsun Demirel, Ali Erkazan gibi isimlerle başrolü üstlenmiştir.

Hasibe Eren, 2006 yılında senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizide 'Makbule' karakteriyle daha da fark edilmiş ve Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynamıştır. Aynı zamanda bu filmde Ece Hakim'e ile Azra Akın'a oyuncu koçluğu yapmıştır.

2001 yılında reklam ve metin yazarı Togay Kılıçoğlu ile evlenen Hasibe Eren, 4 Aralık 2007 tarihinde boşanmıştır.

Genellikle komedi projeleriyle tanınan Hasibe Eren, Hakim dizisinde izleyicinin karşısına farklı bir karakter ile çıkarak performansını sergileyecektir.

HAKİM DİZİSİ GÜLBAHAR KİMDİR?



Hasibe Eren'in canlandırdığı Gülbahar karakteri, kendine has zekâsı olan güçlü bir kadındır. İstanbul'un gecekondu mahallesinde barındırdığı çetesiyle illegal işler yürütür. Kocasını bir çatışmada kaybedince çetenin başına geçmiştir. Lakabı "Yenge"dir. Merhametsiz bir kadın değildir ama içinde bulunduğu ortam onu insanlara güvenmemeye itmiştir.

Sürekli ölçüp tartan bir yanı vardır. Bağıran, emir veren bir kadın değildir. Erkek dünyasının lideri olmasına rağmen dişiliğinden asla bir şey kaybetmemiştir. Bazen ne istediğini anlamak için tek kelimesi yeter etrafındakilere. Tıkırında giden işleri, Cevdet'in onları Azem'le karşı karşıya getirmesinden sonra yokuş aşağı gidecektir.