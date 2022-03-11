Haberler Kimdir SURVIVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

SURVIVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Batuhan Karacakaya, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacak olan Batuhan Karacakaya ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30
SURVIVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Batuhan Karacakaya, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Batuhan Karacakaya ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

5 Şubat 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu Setlere adım attığında henüz 11 yaşındadır. Batuhan Karacakaya, Aşk- Memnu dizisinde Bülent rolü ile ünlendikten sonra sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol aldı. Batuhan Karacakaya, kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etti.

BATUHAN KARACAKAYA BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Batuhan Karacakaya boyu 1.82 m'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75 kg'dır.

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