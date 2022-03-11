Haberler Kimdir Anıl Berk Baki kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Anıl Berk Baki kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Anıl Berk Baki, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacak olan Anıl Berk Baki ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Anıl Berk Baki kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30
Anıl Berk Baki kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Anıl Berk Baki, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Anıl Berk Baki ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Anıl Berk Baki kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 ANIL BERK BAKİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Survivor Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda Milli sporcudur. Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Anıl Berk Baki hayvanlara da düşkün biri.

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