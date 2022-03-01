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ŞARKICI KADER (KADER ÇETİNTÜRK) KİMDİR? Kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Kader'in hayatı

Alişan ile Gülümse Hayata programına katılan şarkıcı Kader ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Adamım şarkısıyla ünlenen Kader Çetintürk ile ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, geçtiğimiz günlerde şarkı söylediği eski bir videosunun gündeme gelmesiyle yeniden ünlenen Kader Çetintürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte şarkıcı Kader ile ilgili merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 13:43
ŞARKICI KADER (KADER ÇETİNTÜRK) KİMDİR? Kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Kader'in hayatı

Şarkı söylediği eski bir videonun sosyal medyada gündem olmasıyla yeniden ünlenen şarkıcı Kader, Alişan ile Gülümse Hayata programına konuk oldu. TRT 1 ekranlarından yayınlanan programa çıkması sonrası Kader'in hayatıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Kader kimdir? İşte şarkıcı Kader ile ilgili tüm bilgiler...

ŞARKICI KADER (KADER ÇETİNTÜRK) KİMDİR?

Kader Çetintürk, 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe 8 yaşında düğün salonlarında şarkılar söyleyerek başladı. 13 yaşına kadar düğün salonlarında söylemeye devam etti. 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu. Bu albüm Türkiye'de 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.

ŞARKICI KADER DİSKOGRAFİ

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)
Sabret Güleceğiz Yakında (1995)
Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996)
İnsan Olmak Kolay Değil (1997)
Adamım (1999)
Kader 2001 (2001)
Sana Kimse Dokunmasın (2003)
İllaki Kader (2008)
Aşk Hatırası (2012)

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