A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda forma giyen yıldız oyuncu Ebrar Karakurt, gündemden düşmüyor... Tokyo 2020'deki başarılı performansı ve sosyal yaşamıyla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt ile ilgili birçok şey merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında, nereli? Ebrar Karakurt boyu kaç?

EBRAR KARAKURT KİMDİR?🏐

U18 Avrupa Şampiyonası en iyi smaçörü ünvanına sahip olan Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 yılında dünyaya geldi. Balıkesir doğumlu milli voleybolcu Ebrar Karakurt pasör çaprazı olarak oynamaktadır ve Ebrar Karakurt'un boyu 1,96 metredir.

GENÇLERDE 2 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU🏐

Tokyo 2020'nin yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.





Yetenekli smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.



EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?🏐

2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın milli voleybol takımı oyuncusu olan Ebrar Karakurt aynı zamanda 2021 Mayıs ayından beri de Igor Gorgonzola Novara'da oynuyor. Ebrar Karakurt, İtalya liginin takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.