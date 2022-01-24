Haberler Kimdir Aleksandar Pesic kimdir? Fatih Karagümrüklü Pesic nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Pesic kimdir? Fatih Karagümrüklü Pesic nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı ifade edilen Alexandar Pesic, bu sezon Süper Lig'e attığı gollerle damgasını vuruyor. Fatih Karagümrük forması giyen yıldız futbolcunun kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor... Aleksandar Pesic kimdir? Fatih Karagümrüklü Pesic nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:50
Aleksandar Pesic kimdir? Fatih Karagümrüklü Pesic nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün 2021 yazında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Aleksandar Pesic, kırmızı-siyahlı kulüpte başarılı bir performans gösterdi. Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ise, Sırp golcüyü transfer listesine aldı. Peki; Aleksandar Pesic kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Pesic hangi takımlarda oynadı? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

ALEKSANDAR PESIC KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

21 Mayıs 1992'de o zamanki adıyla Yugoslavya'da dünyaya gelen Aleksandar Pesic, futbola Partizan'ın altyapısında başladı. İlk profesyonel imzasını Moldova'nın Sheriff takımına 19 yaşındayken attı. Daha sonrasında sırasıyla Jagodina, Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, Al Ittihad, Seoul ve Maccabi Tel Aviv formalarını giydi.

Yaz transfer döneminde bonservisi elinde olan ve Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le anlaşan Pesic, santforun vazgeçilmez ismi oldu. 29 yaşındaki oyuncu, İstanbul kulübüyle çıktığı 21 maçta 12 gol attı ve 2 asist üretti.

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