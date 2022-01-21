Selahattin Beyazıt kimdir? Vefat eden eski Galatasaray başkanı Selahattin Beyazıt nereli? Kaç yaşındaydı?

Galatasaray Spor Kulübü'nde iki dönem başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti. Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapmıştı. Selahattin Beyazıt, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde alırken Cambridge Üniversitesi'nden mezun oldu.

Selahattin Beyazıt'ın iki başkanlık dönemi boyunca Galatasaray 3 lig şampiyonluğu, 2 TSYD Kupası, 2 Federasyon Kupası ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Selahattin Beyazıt, Galatasaray'a Riva arazisini kazandıran başkan olarak biliniyordu.

Beyazıt'ın ayrıca, Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçidine de adı verilmiştir.