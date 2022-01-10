Haberler Kimdir RODOLFO BORRELL KİMDİR? Galatasaray'ın teknik direktör adayı Rodolfo Borrell kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

RODOLFO BORRELL KİMDİR? Galatasaray'ın teknik direktör adayı Rodolfo Borrell kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlar başlarken, gündeme birçok isim geldi. Bu isimlerden biri olan Rodolfo Borrell, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Rodolfo Borrell kimdir? Rodolfo Borrell hangi takımlarda çalıştı, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:55
RODOLFO BORRELL KİMDİR? Galatasaray'ın teknik direktör adayı Rodolfo Borrell kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra Galatasaray'da Rodolfo Borrell ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu gelişme üzerine Rodolfo Borrell'le ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Rodolfo Borrell kimdir? Rodolfo Borrell hangi takımlarda çalıştı, kaç yaşında ve nereli? İşte cevabı...

RODOLFO BORRELL KİMDİR?

31 Ocak 1971 doğumlu Rodolfo Borrell, Manchester City'de Pep Guardiola'nın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.

Lionel Messi'nin Barça'daki ilk teknik direktörü olan Borrell, ayrıca Cesc Fabregas ve Andres Iniesta'nın kariyer gelişimine yardımcı oldu.

2009 yılında Rafa Benitez ile İngiltere'ye adım atan 50 yaşındaki teknik adam, Liverpool'da rezerv takım teknik direktörlüğü yaptı. İspanyol çalıştırıcı, Raheem Sterling, Jon Flanagan ve Jordan Ibe gibi oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynadı ve 2014'te kulüpten ayrıldı.

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