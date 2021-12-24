Haberler Kimdir Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Sema Aydemir, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacak olan Sema Aydemir ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 11:38
Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Sema Aydemir, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Sema Aydemir ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 SEMA AYDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 4 kız kardeş olduklarını ifade 36 yaşındaki Sema Aydemir'in bir ablası bir kardeşi ve ikizi var. İkizi Seda Ocak ise Survivor Türkiye Yunanistan'da finale çıkan yarışmacılardan biridir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu bulunan Sema Aydemir daha sonra evlenmemiştir.

Nagihan Karadere kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
SON DAKİKA: Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası çarpıcı Batshuayi-Aboubakar yorumu
Faruk Tınaz'ın eşinden kan donduran 'doktor ihmali' iddiası! 56 yaşında hayata veda eden Faruk Tınaz neden öldü?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor