Devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Corona virüsü salgını ile birlikte ekonomik olarak daha zor bir döneme giren kulüpler, bonservisi elinde olan futbolculara yöneliyor. Transfer piyasasının kritik isimleri arasında Gonzalo Castro da yer alıyor. Peki, Gonzalo Castro kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? Hangi pozisyonda oynuyor?

⚽ 🔎GONZALO CASTRO KİMDİR?

Gonzalo Castro, 11 Haziran 1987 yılında Almaya'da doğmuştur. Orta saha pozisyonunda görev alan Alman futbolcu,şu anda kulüpsüzdür. Futbol kariyerine 2005 yılında Bayer 04 Leverkusen'de başlamıştır ve 2014-15 sezonu sonuna kadar bu takımda forma giymiştir. 2015 yazında Borussia Dortmund ile sözleşme imzalamıştır. Ayrıca, Almanya millî futbol takımının formasını da 5 kere giymiştir. Leverkusen, Dortmund ve Stuttgart forması giyen yıldız isim 616 maçta 67 gol atmış ve 104 asist yapmıştır.