Farouk Miya kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala transfer piyasası hareketleniyor. Pandemi nedeniyle maddi açıdan zor günler geçiren kulüpler, bütçesine uygun isimlere yönelmeye başladı. Listenin en başında ise bonservisi elinde olan kulüpsüz yıldızlar var. Bu isimlerden biri de geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Farouk Miya...

🔎FAROUK MIYA KİMDİR? 📌KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR❓

26 Kasım 1997 tarihinde Uganda'da dünyaya gelen Farouk Miya, kariyerine ülkesinin takımlarından Vipers SC altyapısında başladı. Daha sonra Belçika Ligi'nin önemli ekiplerinden Standard Liege'e kiralanan Miya; Mouscron, Sabail, Gorica ve Konyaspor formaları giydi. Konyaspor'a 2019 yazında 1.7 milyon euro karşılığında transfer olan genç futbolcu, yeşil-beyazlı takımda çıktığı 45 karşılaşmada 8 gol atarken 3 de asist yaptı. Sezon başında kulüpsüz kalan Farouk Miya, 1.77 boyunda ve orta sahanın ortasında forma giyiyor. Yan mevkisi santrfor olan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro. Farouk Miya, Uganda Milli Takımı ile çıktığı 69 karşılaşmada 22 gole imzasını attı.