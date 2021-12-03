Haberler Kimdir Farouk Miya kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar

Farouk Miya kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar

Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kulüpler de transfer listelerini şekillendiriyor. Özellikle maddi açıdan bütçesini aşmayacak isimleri kadrosuna dahil etmek isteyen Süper Lig ekipleri, bonservisi elinde olan oyunculara yöneliyor. Bu isimlerden biri de Konyaspor'un eski futbolcusu Farouk Miya... Futbolseverler Farouk Miya'nın kariyerini merak ediyor. Peki, Farouk Miya kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 10:49
Farouk Miya kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala transfer piyasası hareketleniyor. Pandemi nedeniyle maddi açıdan zor günler geçiren kulüpler, bütçesine uygun isimlere yönelmeye başladı. Listenin en başında ise bonservisi elinde olan kulüpsüz yıldızlar var. Bu isimlerden biri de geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Farouk Miya...

🔎FAROUK MIYA KİMDİR? 📌KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR

26 Kasım 1997 tarihinde Uganda'da dünyaya gelen Farouk Miya, kariyerine ülkesinin takımlarından Vipers SC altyapısında başladı. Daha sonra Belçika Ligi'nin önemli ekiplerinden Standard Liege'e kiralanan Miya; Mouscron, Sabail, Gorica ve Konyaspor formaları giydi. Konyaspor'a 2019 yazında 1.7 milyon euro karşılığında transfer olan genç futbolcu, yeşil-beyazlı takımda çıktığı 45 karşılaşmada 8 gol atarken 3 de asist yaptı. Sezon başında kulüpsüz kalan Farouk Miya, 1.77 boyunda ve orta sahanın ortasında forma giyiyor. Yan mevkisi santrfor olan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro. Farouk Miya, Uganda Milli Takımı ile çıktığı 69 karşılaşmada 22 gole imzasını attı.

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