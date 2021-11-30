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Oscar Romero kimdir? Fenerbahçe'nin gündemindeki Oscar Romero kaç yaşında?

Ocak ayındaki ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Oscar Romero ismi ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Oscar Romero arama motorlarında aratılan isimler arasına girdi. Peki Oscar Romero kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 14:17
Oscar Romero kimdir? Fenerbahçe'nin gündemindeki Oscar Romero kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Oscar Romero, son zamanlarda arama motorlarında aratılıyor. Peki sarı-lacivertlilerin gündemindeki Oscar Romero kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Oscar Romero ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

OSCAR ROMERO KİMDİR?
👉 Oscar Romero 4 Tem 1992 tarihinde Paraguay'da doğdu. On numara mevkisinde forma giyen 1.76 boyundaki futbolcu serbest statüde bulunuyor.

Kariyerinde 192 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 35 asist kaydetti.

Paraguay Milli Takım'ıyla toplam 55 maçta görev alan Oscar Romero 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Oscar Romero'nun Transfermarkt'daki değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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