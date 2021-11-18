Haberler Kimdir Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? (Muhammed Kerem Aktürkoğlu)

Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? (Muhammed Kerem Aktürkoğlu)

Galatasaray'la bu sezon iyi bir ivme yakalayan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla da başarılı bir performansa imza attı. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcunun kariyeri sıkça aratılıyor. Peki, Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 14:27 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 14:41
Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? (Muhammed Kerem Aktürkoğlu)

Galatasaray'ın 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin listesine girdi. Genç futbolcunun yaşı, kariyeri, memleketi ve istatistikleri merak konusu oldu. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

🤔 KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. 24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti. Galatasaray'a transfer olan Kerem, gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselirken, Dünya Kupası Elemeleri'nde takıma büyük katkı sağladı.

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