Cansu Dere kimdir? Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kaç yaşında? Nereli? Cansu Dere'nin boyu kaç? Kaç kilo? Evli mi?

Sadakatsiz dizisinde sergilediği oyuculuk ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncu Cansu Dere ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kimdir? İşte detaylar...
👉 CANSU DERE KİMDİR?
Oyuncu, sunucu ve mankenlik yapan Cansu Dere 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık verdi. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı. Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katılmış ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir.
🎥 CANSU DERE'NİN OYNADIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ VE FİLMLER
Sinema
2006 Kabuslar Evi: Takip
2007 Son Osmanlı Yandım Ali
2009 Acı Aşk
2009 Casus Kızlar
2010 Yahşi Batı
2011 El Yazısı
2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
Televizyon
2004 Metro Palas
2005 Alacakaranlık
2005 Güz Yangını
2007 Avrupa Yakası
2006-2008 Sıla
2009 Altın Kızlar
2009-2011 Ezel (Eyşan)
2012-2013 Muhteşem Yüzyıl
2016-2017 Anne
2019 Ferhat ile Şirin
2020-2021 Sadakatsiz (Asya)
2018 Şahsiyet (Nevra)