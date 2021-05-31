MVP oldu! Vasilije Micic kimdir? Kaç yaşında, nereli? | THY Euroleague Anadolu Efes

THY Euroleague'de Anadolu Efes tarihi bir zafere imza attı. Real Madrid ve CSKA Moskova engellerini geçen Anadolu Efes finalde Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon oldu. Finalde muhteşem oyunu ile Anadolu Efes'ten Vasilije Micic takım arkadaşı Shane Larkin ile beraber Final Four MVP'si oldu. Arama motorlarında birçok kişi Micic hakkında araştırma yapmaya başladı.

VASILIJE MICIC KİMDİR?

Basketbola Sırbistan'ın Zeleznik takımı altyapısında başlayan Vasilije Micic, 2010-11 sezonunda Sırbistan'ın Mega Vizura takımı ile sözleşme imzaladı. Burada geçirdiği dört sezonun ardından 2014 yılında Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer olan Micic, 2015 Aralık ayına kadar burada forma giydi. 2015-16 sezonunun kalan bölümü için Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına geçen başarılı oyuncu, 2016-17 sezonunda Tofaş'a transfer oldu. Vasilije Micic, 2017-18 sezonunda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımında forma giydikten bir sezon sonra Anadolu Efes'e transfer oldu.

2015-16 sezonunda Kızılyıldız forması ile Sırbistan Ligi şampiyonluğu yaşayan Micic, 2016 yılında da Adriyatik Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Micic, geçtiğimiz sezon ise Zalgiris Kaunas ile Litvanya Kupası sevinci yaşadı. 2011 yılında Polonya'da düzenlenen U18 Avrupa Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıkan Sırbistan U18 Takımı'nda ve 2013 yılında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen U19 Dünya Şampiyonası'nda yine gümüş madalya kazanan Sırbistan U19 Milli Takım'ında forma giydi. Micic, 2018-19 sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği, 2019-20 sezonu başında da Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines Euroleague'de 24 karşılaşmada 30:34 dakika süre alan Micic, 14,5 sayı, 2,5 ribaunt ve 5,8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Başarılı oyuncu ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 16 karşılaşmada 25:47 dakika ortalama süre alarak 12,3 sayı, 1,9 ribaunt ve 6,4 asist ortalamaları yakaladı.

Euroleague'de normal sezonun MVP'si de Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, bu sezon THY Euroleague'de 38 müsabakada 16.3 sayı, 2.3 ribaund ve 4.8'lik asist ortalamasıyla katkı sağlamıştı.