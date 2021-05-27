Carlos Bacca kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Carlos Bacca kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

CARLOS BACCA KİMDİR?

Carlos Bacca, 1986 yılında Kolombiya'da doğmuştur. Carlos Bacca, ülkesi Kolombiya'da futbola başladıktan sonra Belçika takımlarından FC Brügge'e transfer olmuş, daha sonra Sevilla ve Milan'da forma giymiştir. Ardından Bacca, Villarreal'e transfer olmuştur. Bu sezon, 35 maçta 9 gol 2 asist ile oynamıştır.