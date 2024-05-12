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Yıldırım düştü!

F.Bahçe’ye konuk olacak Kayserispor’un uçağına yıldırım düştü... Uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı’na geri döndü, uçuş 2 saat rötarlı yapıldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Yıldırım düştü!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü. Süper Lig'de bugün Ülker Stadyumu'nda ikinci sıradaki Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan Türk Hava Yolları'nın 15.15 uçağı ile karşılaşma için İstanbul'a gitmesi planlandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de İstanbul'a gitmek için havalandı.

SAMET KOÇ: BİR DEĞİL İKİ KEZ

Ancak kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Çok şükür oyuncularımızın durumu iyi. Camiamıza büyük geçmiş olsun" ifadeleriyle olayı bildirdi... Kayserispor kafilesi 2 saatlik rötarın ardından yeniden İstanbul'a hareket etti.

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