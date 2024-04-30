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Hayati zafer

Pendik’i deviren Kayseri, kritik bir 3 puan aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Karagümrük’ü devirerek rahatlamak istiyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50
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Hayati zafer

Trendyol Süper Lig'de son maçlara düşme korkusuyla giren Kayserispor, bu hafta Pendikspor deplasmanında hayati bir 3 puan aldı. Sarı-kırmızılılar, alt sıralardaki rakiplerinin kaybettiği haftayı en karlı kapatan takım oldu. Daha önce 3 puan silme cezası alan Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, ligde son dört haftaya 40 puanla 12. sırada girerek biraz olsun nefes aldı.

STRES İSTEMİYOR

Sarı-kırmızılılar bu hafta düşme hattında direkt rakibi olan Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak iyice rahatlamak isteyen Kayserispor, ardından ise şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye konuk olacak. Son iki haftada Konyaspor ve Sivasspor (d) ile oynayacak Burak Yılmaz'ın ekibi, son haftalara stressiz girmeyi hedefliyor.

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