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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Beraberliğe çok sevinemedik

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Mondihome Kayserispor evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Biz beraberliğe çok sevinemedik. İyi top oynadık" dedi. İşte o sözler...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 23:13
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Beraberliğe çok sevinemedik

Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu. Çamlı, "Belli ki bu lig çok çetin geçecek. Her takım için puan ya da puanların önemi var. Beni mutlu eden şey bu maçta herhalde hakem konuşulmayacak. Çok temiz bir maç yönetti. Hakem arkadaşları tebrik ediyorum. Zaten maçların böyle olması lazım. Bazı taraftarlar Onur'a tepki gösterdi ama bizim için kıymetlidir. Giderken kulübe para kazandırmıştır. Onun için o çocuğa diyecek bir şey yoktur. Transfer yasağımızı kaldırdık, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için asla umutsuz değiliz. Biz üst sıralarda durmanın hesaplarını yapıyoruz. Üç yeni transfer, arkadaşlarıyla sahada ilk kez bir arada oynadı. En az bir iki maç birbirlerini tanıma evreleri var. Ondan sonra Kayserispor daha iyi olacak. Önümüzdeki Başakşehir maçına hazırlanacağız. Biz beraberliğe çok sevinemedik. İyi top oynadık. Hem Kayserispor'u hem Beşiktaşlı futbolcuları tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BURAK YILMAZ'IN FUTBOLCULUK GİBİ HOCALIK KARİYERİ DE BÜYÜK OLACAK"

Burak Yılmaz'ın performansının sorulması üzerine Başkan Ali Çamlı, "Çocuk önce emekliyor, sonra yürüyor, sonra da koşuyor. Burak hocada müsaade edin, önce yenilmesin, sonra yenmeye, ardından da en tepelere koşmaya başlar. Ben Burak Yılmaz gibi futbolculuğunda Türkiye'nin medarıiftiharı olan bir ismi buraya getirdiğimiz için mutluyum. Burak Yılmaz buradan çok büyük bir hoca olarak dönecek. Burak Yılmaz'ın futbolculuk gibi hocalık kariyeri de büyük olacak. Kendisine güvenimiz tam" yanıtını verdi.

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