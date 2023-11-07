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Kayserispor 11 maç sonra galip

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor karşılaştığı Alanyaspor'u 11 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:52 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:53
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Kayserispor 11 maç sonra galip

Kayserispor, Süper Lig'in 11.haftasında oynadığı Alanyaspor maçını kazandı. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig tarihinde Alanyaspor'u 11 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 11 maç sonra Alanyaspor'u mağlup etti. Yıllardır ne sahasında ne de deplasmanda Alanyasor'u mağlup etmeyi başaramayan ve son 11 maçta 2 beraberlik 9 yenilgi alan Kayserispor, son oynadığı maçı 1-0 kazanmayı bildi. Alanyaspor ile sahasında oynadığı Süper Lig maçını Kemen'in attığı golle 1-0 kazanan Kayserispor, yıllar sonra rakibine üstünlük kurmuş oldu.

Kayserispor, Alanyaspor'u son olarak 2017-2018 sezonunda deplasmanda 2-1 yenmişti. Sarı Kırmızılılar, sahasında ise son olarak 2016/2017 sezonunda Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi olmuştu.

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