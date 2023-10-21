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Kayserispor 3 - 1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mondihome Kayserispor, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Thiam'dan geldi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 15:31 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 15:43
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Kayserispor 3 - 1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

50. dakikada Rizespor defans oyuncusundan topu kapan Morte'nin ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla çeldi.

59. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında, Benhur Keser'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

67. dakikada Kayseri ekibi farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor'un sol kanattan kullandığı korner atışının ardından maçı devam ettiren hakem Burak Şeker, VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyip, penaltı kararı verdi. Thiam, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 2-0

70. dakikada Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in ortasına, arka direkte bulunan Zeqiri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

87. dakikada Alikulov'un ceza sahasında Thiam'ı düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Thiam, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 3-1

Maç, Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Ali Can Alp

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hosseini, Attamah, Carole (Dk 90+3 Bahoken), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 80 Uzodimma), Gökhan Sazdağı, Ali Karimi (Dk. 81 Ackah), Kemen (Dk. 90 Hasan Ali Kaldırım), Morte (Dk. 90 Jeanvier), Thiam

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mocsi, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu (Dk. 77 Alikulov), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 58 Hojer), Varesanovic (Dk. 70 Laine), Shelvey, Olawoyin, Benhur Keser (Dk. 70 Zeqiri), Sauerbeck, Gaich (Dk. 58 Minchev)

Goller: Dk. 31, Dk. 67 ve 87 (penaltıdan) Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 70 Zeqiri (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Morte, Dk. 57 Carole, Dk. 68 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+1 Thiam, 90+4 Jeanvier (Mondihome Kayserispor), Dk. 56 Varesanovic, Dk. 87 Minchev (Çaykur Rizespor)

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