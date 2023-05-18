Haberler Kayserispor Büyükekşi Kayseri’de

Büyükekşi Kayseri’de

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret etti. Başkan Büyükekşi, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Murat Duman ve teknik direktör Çağdaş Atan tarafından karşılandı. Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Çamlı ve Duman'dan bilgi aldı. Çamlı, Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Büyükekşi Kayseri’de
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret etti. Başkan Büyükekşi, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Murat Duman ve teknik direktör Çağdaş Atan tarafından karşılandı. Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Çamlı ve Duman'dan bilgi aldı. Çamlı, Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbi galibiyeti sonrası Fenerbahçe'den taraftarına büyük hediye! Dünya yıldızının menajeri Kadıköy’e geldi...
35’lik Sinem Kobal’ın çimlere uzanıp verdiği pozlar olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine yorum yağdı! “Hiç çocuk doğurmamış gibi...”
Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..."
City'nin yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PFDK'dan Kayseri’spor'a ceza
Ali Çamlı: Yasak mutlaka kalkmalı
19 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ 2023 | 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
MEMURA KİRA YARDIMI Memura kira yardımı şartları neler?
TUS KONTENJAN AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kontenjan açıklaması
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus o anı anlattı! "Arda'yla aramızda..." Jesus o anı anlattı! "Arda'yla aramızda..." 00:10
Roma UEFA Avrupa Ligi'nde finalde! Roma UEFA Avrupa Ligi'nde finalde! 00:02
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 23:43
Kartal'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi Kartal'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi 23:36
Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri! Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri! 22:45
Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..." Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..." 22:44
Daha Eski
İrfan Can Eğribayat'tan transfer açıklaması! İrfan Can Eğribayat'tan transfer açıklaması! 22:34
Michy Batshuayi: Taraftarın gücünü hissettik Michy Batshuayi: Taraftarın gücünü hissettik 22:34
Marc Bartra: F.Bahçe'yi yenebilirdik! Marc Bartra: F.Bahçe'yi yenebilirdik! 22:29
Enner Valencia, Alex’i yakaladı! Enner Valencia, Alex’i yakaladı! 22:17
F.Bahçe tribünleri Rossi'yi ıslıkladı! F.Bahçe tribünleri Rossi'yi ıslıkladı! 22:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:01