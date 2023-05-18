Büyükekşi Kayseri’de

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret etti. Başkan Büyükekşi, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Murat Duman ve teknik direktör Çağdaş Atan tarafından karşılandı. Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Çamlı ve Duman'dan bilgi aldı. Çamlı, Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.
TFFBaşkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret etti. Başkan Büyükekşi, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Murat Duman ve teknik direktör Çağdaş Atan tarafından karşılandı. Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Çamlı ve Duman'dan bilgi aldı. Çamlı, Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.