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Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması! "Hayat normalleşmeye başladığı anda..."

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Deprem şuan birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş’a gereken cevabı vereceğimizden futbol camiasının şüphesi olmasın" denildi. İşte açıklamanın tamamı...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 13:52
Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması! "Hayat normalleşmeye başladığı anda..."

Kayserispor Kulübü, Onur Bulut transferi ile ilgili açıklama yaparak, "Konu artık hukuki zeminde tartışılacaktır. Deprem şuan birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğimizden futbol camiasının şüphesi olmasın" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, transferle ilgili Beşiktaş'tan gelen teklife 3.5 milyon Euro ve KDV olarak cevap verdiklerini, Beşiktaş'tan ise 1 milyon Euro tutarında bir havale yapıldığı bildirilerek yatırılan paranın yeniden iade edildiği bildirildi. Açıklamada; "Futbolcuyla mevcut olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi Başkanımız Ali Çamlı'nın imzasıyla dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF tarafından tescil edildi. Ardından futbolcumuzun transferi için Beşiktaş'tan 1.25 milyon euro yazılı teklif aldık. Kayserispor olarak teklife 3.5 milyon euro + KDV olarak karşı teklifimizi yazılı olarak cevapladık. Bunu takiben Beşiktaş Kulübü tarafından 1 milyon euro tutarında bir havale, açıklama olmaksızın kulübümüze gönderildi. Biz de açıklaması olmayan ve bir sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş'ın hesabına iade ettik. Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmeye imza attığı açıklandı. Ertesi gün -bu sefer dekonta açıklama yazılarak- para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş Kulübü'ne ihtarname çekerek futbolcunun transferi için 3.5 milyon euro + KDV tutarındaki talebimizi yeniledik. TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol de bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılacaktır. Deprem şuan birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğimizden futbol camiasının şüphesi olmasın" ifadelerine yer verildi.


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